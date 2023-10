Milano: promosse iniziative per Halloween da Associazioni aderenti a Confcommercio Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva Halloween e il 31 ottobre a Milano le Associazioni di via del commercio aderenti a Confcommercio Milano organizzano iniziative ad hoc. Con l'Associazione commercianti Borgo San Gottardo "dolcetto o scherzetto" in corso San Gottardo. L'Associazione commercianti Borgo San Gottardo è nata da pochi mesi (a maggio, con il supporto di Confcommercio Milano) con l'obiettivo dare maggiore identità e rendere più attrattivo corso San Gottardo attraverso iniziative di quartiere. Martedì 31 ottobre, a partire dalle 17, i negozi di corso San Gottardo accoglieranno le famiglie per il tipico "dolcetto o scherzetto". Con Ascopier dolcetti e caramelle nei negozi di via Piero della Francesca. Halloween è ormai una tradizione per i negozi di via Piero della Francesca. Martedì 31 ottobre ottava edizione dell'iniziativa promossa da Ascopier, l'Associazione di via aderente a Confcommercio Milano. Negli esercizi commerciali che esporranno la locandina saranno accolti grandi e piccini con dolcetti e caramelle. La festa di Halloween è l'occasione d'animare la via con colori, maschere e costumi: un momento, con l'iniziativa di Ascopier, per creare aggregazione nel quartiere. (Com)