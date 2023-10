© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che la tenuta della maggioranza sia molto solida, non è il Pd che si divide in 28 parti. Questi vanno al 2027. La tenuta della maggioranza non è a rischio, la tenuta dei conti delle famiglia è a rischio”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “In Mezz’ora” su Rai3.(Rin)