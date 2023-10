Medio Oriente: ministero Esteri russo, Mosca sta facendo di tutto per allentamento crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta facendo tutto il necessario per ottenere un allentamento della crisi in Medio Oriente, conducendo un lavoro politico presso le Nazioni Unite per fare pressione. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Abbiamo sviluppato e presentato, insieme ai nostri partner, un progetto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato Zakharova, sottolineando che “l’Occidente, e soprattutto Washington, hanno bloccato il piano russo perché conteneva appelli per la fine della violenza”. Mercoledì scorso, il Consiglio di sicurezza dell’Onu non ha adottato il progetto di risoluzione russa, che chiedeva un cessate il fuoco immediato. Nella giornata di venerdì, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha poi adottato la risoluzione dei Paesi arabi, che chiede una tregua nella zona del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Rum)