Germania: cancelliere Scholz partito per visita istituzionale in Nigeria e Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, è partito per una visita istituzionale in Nigeria e nel Ghana. Lo riporta il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L’obiettivo del viaggio, della durata di tre giorni, è quello di approfondire le relazioni bilaterali con i due Paesi, considerati tra i più forti a livello economico dell’Africa occidentale, come sottolinea il media tedesco. Scholz è accompagnato da una delegazione del settore culturale e imprenditoriale. (Geb)