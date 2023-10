Medio Oriente: i civili prendono d'assalto le scorte di cibo Onu a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di palestinesi hanno fatto irruzione ieri nei magazzini e centri di distribuzione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, portando via beni di prima necessità, farina e prodotti per l'igiene. Lo ha riferito l'Unrwa in un comunicato stampa, spiegando che il magazzino di Deir al Balah è "quello in cui l'Agenzia immagazzina le forniture dei convogli umanitari provenienti dall'Egitto". "Questo è un segnale preoccupante del fatto che l'ordine civile sta iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e assedio serrato su Gaza. La gente è spaventata, frustrata e disperata. La tensione e la paura sono aggravate dai tagli alle linee di telecomunicazione e Internet. Sentono di essere soli, tagliati fuori dalle loro famiglie a Gaza e dal resto del mondo", ha dichiarato Thomas White, direttore degli Affari dell'Unrwa nella Striscia di Gaza. I rifornimenti si stanno esaurendo, mentre gli aiuti umanitari che arrivano nell'enclave palestinese tramite il valico di Rafah, che collega Gaza all'Egitto, "sono insufficienti. I bisogni delle comunità sono immensi, anche solo per la sopravvivenza di base, mentre gli aiuti che riceviamo sono scarsi e inconsistenti", ha concluso White. (Res)