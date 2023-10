Casa: delegazione Pd Roma visita Caat Romanina "mettere fine a estremo disagio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio una delegazione del Pd di Roma guidata dal segretario Enzo Foschi, e composta dal presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, e dai consiglieri capitolini del Pd, Yuri Trombetti e Nella Converti, ha fatto visita a un gruppo di rappresentanti del Caat Romanina 2, uno dei centri residenziali popolari realizzati anni fa a Roma per l'assistenza alloggiativa temporanea. In una nota il Pd Roma fa sapere che durante l'incontro "si è ripercorsa la storia degli ultimi due mesi, dall'annuncio della chiusura al 30 settembre, fino ai colloqui con il Dipartimento Politiche abitative che pare non intenzionato a recedere" e che per gli esponenti della delegazione del Pd "nessuno deve finire in strada o in alloggi fatiscenti. Sappiamo che la situazione da affrontare è difficile, il contratto lo ha rescisso la proprietà - si legge nella nota - ma questa difficoltà non può essere scaricata su chi aspetta una casa popolare da 15 anni". (segue) (Rer)