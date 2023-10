Casa: delegazione Pd Roma visita Caat Romanina "mettere fine a estremo disagio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno trovate, così come egregiamente si sta facendo per altre situazioni simili, le soluzioni più giuste e umanamente accettabili - prosegue la nota -. Tutelando il diritto alla continuità scolastica dei bambini che frequentano le scuole del quartiere e dei nuclei con disabili che hanno bisogno di continuità nell'assistenza. La chiusura dei Caat - conclude la nota - è una grande cosa e il nuovo bando per il Sassat, il servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo, metterà fine anche a condizioni di estremo disagio e ghettizzazione. Tutto questo però non può prescindere dalla garanzia di soluzioni umanamente praticabili per le famiglie che ci abitano attualmente". (Rer)