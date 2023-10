Medio Oriente: segretario generale Onu ribadisce appello a cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito oggi il suo appello per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e per la fornitura di aiuti umanitari che rispondano adeguatamente ai bisogni della popolazione dell'enclave palestinese. Secondo quanto riferito dal sito di informazione nepalese “My Republica”, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal, Guterres ha detto: "Mi dispiace che, invece di una pausa umanitaria estremamente necessaria, Israele abbia intensificato le sue operazioni militari. Il numero di civili uccisi e feriti è del tutto inaccettabile". (Inn)