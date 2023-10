Legge Bilancio: Gasparri, FI storicamente impegnata a sostegno cedolare secca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E su questo porteremo avanti il confronto nella maggioranza - prosegue Gasparri -. Ma a dire che ci sia un'aggressione fiscale alla casa è un'affermazione priva di fondamento, che rischia di dare, a una manovra molto saggia ed equilibrata, un'immagine distorta. In questa nuova finanziaria, come ha ricordato anche poco fa il portavoce di Forza Italia Nevi, ci sono ingenti risorse per il taglio del cuneo fiscale e per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Pertanto le cose vanno circoscritte a una legittima discussione su alcuni aspetti specifici. Altrimenti si finisce per fare la grancassa alla sinistra e non da sostenitori di giuste tesi a tutela della casa all'interno del centrodestra. Senza dimenticare la nostra altra priorità che riguarda l'aumento delle pensioni minime", conclude. (Rin)