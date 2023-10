Legge Bilancio: Barelli (FI), agenti assicurativi mantengano autonomia sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con un mio intervento, ieri il ministro Giorgetti ha condiviso la richiesta di cancellare il comma 4 dell’art 28 dal testo della manovra di bilancio che prevedeva l’obbligo per il comparto assicurativo, agenti, sub agenti e broker, di essere registrati e iscritti presso l’Enasarco. Tale imposizione avrebbe rappresentato una ingiustificata ingerenza e forzatura in un settore che offre già ai propri iscritti sostanziali tutele sociali e previdenziali a carico del comparto stesso che sempre si è distinto per serietà per una corretta gestione”. Lo dichiara Paolo Barelli presidente dei deputati di Forza Italia.(Rin)