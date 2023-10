© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rilevato lanci multipli di veicoli non precisati provenienti dal Libano verso Har Dov, nel nord di Israele, caduti in un'area aperta. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), che hanno risposto attaccando oltre il confine. (Res)