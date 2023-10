Legge Bilancio: Nevi (FI), "no" aumento cedolare secca, domani proposta su affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi pensiamo che aumentare la cedolare secca sia un errore. Sulla questione degli affitti brevi c’è stato un dibattito, e abbiamo visto che il problema vero è il nero. Ci sono tanti proprietari che affittano in nero e questo non va bene secondo noi”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Agenda. “Domani – ha annunciato - faremo una proposta che Forza Italia ritiene molto importante, dell’ introduzione del codice identificativo nazionale, attraverso il quale potremo tracciare tutti quelli che affittano un appartamento. Questo è stato già introdotto in Grecia, ad esempio, e ha aumentato di 10 volte il gettito per quanto riguarda gli affitti brevi. Aumentare la tassa sulla cedolare secca può invece incentivare il nero”, ha concluso. (Rin)