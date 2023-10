Colombia: Paese al voto per eleggere 32 governatori e oltre mille sindaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli elettori della capitale, Bogotà, sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. L’amministrazione uscente è guidata dalla leader progressista Claudia Lopez Hernandez, dell’Alleanza verde. Gi ultimi sondaggi danno per favorito Carlos Fernando Galan, del Nuovo liberalismo, figlio del senatore liberale Luis Carlos Galan, assassinato nel 1989 da sicari del cartello di Medellin. Il secondo posto è attribuito a Gustavo Bolivar del Patto storico, molto vicino al presidente Gustavo Petro. In corsa anche l’indipendente Juan Daniel Oviedo. Nel caso della capitale è previsto il secondo turno se nessun candidato raggiunge il 40 per cento dei voti con un distacco del dieci per cento sul secondo. (segue) (Mec)