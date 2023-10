Legge Bilancio: Bonelli (Avs), maggioranza litiga, pioggia di tasse e tagli servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 24 ore dalla scadenza per la presentazione della manovra di bilancio, la maggioranza si riunirà per definire la legge di bilancio continuando a litigare. Ma cosa hanno fatto durante il consiglio dei ministri del 15 ottobre, quando hanno comunicato di aver approvato la manovra?". Lo dichiara, in una nota, Angelo Bonelli, Co-portavoce nazionale di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Forza Italia non vuole le tasse sulla casa, ma la manovra è una pioggia di tasse: dall'aumento dell'Iva sul latte per i neonati all'assicurazione obbligatoria per eventi calamitosi per tutte le imprese, dalla penalizzazione delle pensioni a quelle dei millennials", aggiunge. "Inoltre, si azzerano i fondi per il trasporto pubblico per finanziare un progetto come il ponte sullo Stretto di Messina, con un costo stimato di ben 12 miliardi di euro. È difficile comprendere come si possa giustificare una spesa così enorme per un progetto, mentre si tagliano in settori cruciali per la vita dei cittadini. È una vergogna", conclude Bonelli.(Rin)