Dc: Meloni, non può non stare saldamente nel centrodestra

- “I valori della famiglia, della Patria, della libera impresa, della sussidiarietà e dell’appartenenza all’Occidente sono valori che affondano le radici in una storia che, da sempre, ci vedono alternativi e profondamente distanti dalla sinistra. Anche per questo sono convinta che chi viene dalla tradizione dei democratici cristiani non possa non stare saldamente nel centrodestra”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della convention Dc in corso a Saint-Vincent.(Rin)