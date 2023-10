© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica: consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente l’Italia, con la riforma costituzionale che questo governo intende portare avanti, nella Terza Repubblica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della convention Dc in corso a Saint-Vincent.(Rin)