Centrodestra: Meloni, sua nascita risposta vincente a fine Prima Repubblica

- "La fine della Prima Repubblica ha decretato anche la fine della Dc come partito. Un passaggio storico, che ha chiuso una fase storica irripetibile e ha chiesto ad un intero blocco sociale, in una seppur imperfetta democrazia dell’alternanza, di decidere da che parte schierarsi. La nascita del centrodestra come nuovo blocco alternativo alla sinistra ha rappresentato la risposta che milioni di italiani chiedevano e aspettavano. Quella risposta è stata una risposta vincente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della convention Dc in corso a Saint-Vincent.(Rin)