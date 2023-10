Russia: esplosione in deposito stoccaggio petrolio nella Repubblica Komi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un serbatoio per lo stoccaggio temporaneo del petrolio nel villaggio di Verkhnekolvinsk, nella Repubblica russa della Komi, è esploso causando un morto e due feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Secondo le informazioni preliminari, un incendio sarebbe divampato durante lo svolgimento di alcuni lavori, a seguito della violazione delle norme di sicurezza. La ministra delle Risorse naturali e della protezione ambientale della regione, Ekaterina Kiselevich, ha riferito che il serbatoio era vuoto e non ci sono state perdite o possibili contaminazioni. “Presumibilmente, c’è stata una detonazione per la presenza di gas residuo”, ha scritto Kiselevich su Telegram. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il funzionamento della stazione di pompaggio è stato temporaneamente interrotto. (Rum)