Medio Oriente: Foti (Fd'I), Schlein e Conte contro Italia pur di attaccare governo

- "Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagni, divisi su tutto anche in piazza oltre che in Parlamento, riescono perfino a strumentalizzare la questione israelo-palestinese pur di attaccare Giorgia Meloni". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che aggiunge: "È evidente a tutti, men che a loro, il motivo per il quale l'Italia ieri si è astenuta nel votare la risoluzione Onu sul conflitto in Medio Oriente: il governo Meloni non poteva sottoscrivere un testo nel quale Hamas non è nemmeno citato e che non prevede neanche un passaggio sul diritto di Israele a difendersi da quello che è stato un vero e proprio attacco terroristico che potrebbe ripetersi". "Il nostro voto è stato in linea con quello di molti altri Stati membri, G7 e Nato", prosegue. "Grazie al governo Meloni finalmente c'è una politica estera indipendente e riconosciuta. Ma a Schlein e Conte questo non va giù e continuano a schierarsi e tifare contro l'Italia", conclude Foti.(Rin)