Medio Oriente: segretaria generale Podemos, leader europei non all'altezza della grave situazione

- La segretaria generale di Unidas Podemos (Up) e ministra spagnola uscente per i Diritti sociali, Ione Belarra, ha chiesto che si ponga fine alla "pulizia etnica" nello Stato palestinese da parte di Israele "una volta per tutte", sostenendo che i leader europei, "compreso Pedro Sanchez non sono all'altezza della gravità delle circostanze". "Non vogliamo essere complici di questo genocidio pianificato e pensiamo che l'Europa debba agire con urgenza. Penso che l'Europa pagherà cara l'ipocrisia di proclamare i diritti umani in tutto il mondo e poi non fare assolutamente nulla quando deve essere all'altezza della situazione", ha detto Belarra durante una manifestazione a sostegno della Palestina. A questo proposito, la leader di Up ha lamentato il fatto che l'Unione europea sia "subordinata agli interessi degli Stati Uniti e di Israele", chiedendo la sospensione delle relazioni diplomatiche con Israele, l'applicazione di sanzioni economiche "esemplari" contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e un embargo sulle armi. "Netanyahu deve essere portato davanti alla Corte penale internazionale per essere processato come criminale di guerra", ha concluso Belarra. (Spm)