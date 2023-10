Agricoltura: assessore Lazio, settore attrae giovani lavoratori e imprenditori, sostegno da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Coldiretti sarebbero più di 4.000 negli ultimi 5 anni gli under 45, con una significativa percentuale di donne, che hanno scelto di diventare imprenditori agricoli, abbandonando il loro lavoro precedente. Il dato, riportato dall'assessore all'Agricoltura e Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, in una nota "mette in risalto tre aspetti principali: l'attrattività e le potenzialità del comparto agricolo in termini di crescita occupazionale e di stile di vita per i giovani; l'importanza degli istituti agrari; la necessità di un cambio di passo in termini di innovazione tecnologica e gestionale delle aziende per far sì che questi nuovi imprenditori possano rendere il sistema agricolo più efficiente e competitivo sui mercati, interni ed internazionali", spiega Righini. (segue) (Com)