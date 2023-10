Medio Oriente: Ricciardi (Pd), a Gaza serve immediato cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna lavorare per una de-escalation a partire da un immediato cessate il fuoco umanitario. A Gaza stanno morendo migliaia di civili che nulla hanno a che fare con i terroristi di Hamas". Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla camera, a Sky Agenda. "Dobbiamo evitare che il Medio Oriente diventi un detonatore di violenza che metta a rischio la sicurezza globale. La ritorsione massiccia - ha aggiunto - rischia di non sradicare il terrorismo ma di radicalizzarlo. È del tutto evidente che Israele ha diritto a esistere e difendersi e contrastiamo con forza ogni forma di antisemitismo, ma quel diritto si esercita nel rispetto del diritto internazionale e umanitario. I palestinesi non sono Hamas”, ha concluso Ricciardi. (Rin)