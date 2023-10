Difesa: Brasile-Usa, dal primo al 16 novembre l’esercitazione Core

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal primo al 16 novembre negli Stati brasiliani di Pará e Amapá, in territorio amazzonico, l’Operazione combinata ed esercizio di rotazione (Core) alla quale l’Esercito del Brasile partecipa insieme a quello degli Stati Uniti. Lo annuncia la forza armata brasiliana. L’esercitazione, a cadenza annuale, rientra in un programma di cooperazione bilaterale attualmente previsto fino al 2028. Anche la prima edizione, nel 2021, è stata ospitata dal Paese sudamericano mentre l’anno scorso le manovre si sono svolte negli Usa. Sono 294 i militari statunitensi attesi, che arriveranno a partire dal 31 ottobre. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato nei giorni scorsi l’apposito decreto che autorizza l’ingresso nel Paese di militari stranieri con armi e altro equipaggiamento. Da parte brasiliana saranno coinvolti 1.200 militari del Comando Nord. Il programma prevede tre fasi. Le attività avranno inizio a Belem dal 2 al 4 novembre, ma la cerimonia di apertura è fissata per il 6 novembre a Macapá. Dal 7 al 16 novembre seguiranno prove sul campo nei comuni di Ferreira Gomes e Oiapoque, sede anche della cerimonia di chiusura.(Brb)