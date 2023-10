Legge Bilancio: Ricciardi (Pd), maggioranza non si tiene insieme neppure con la colla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una legge di bilancio pasticciata, confusa che non rilancia la crescita e non aiuta in nessun modo chi ha bisogno. Una manovra che tradisce tutte le promesse elettorali di Meloni e Salvini, che dimostra l’assenza di qualsiasi visione del paese e che fa cassa sui pensionati, sul mezzogiorno, sui lavoratori pubblici, i frontalieri e i giovani disoccupati. Una legge di bilancio che tradisce il ceto medio". Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, a Sky Agenda. "La maggioranza è completamente spaccata, nonostante le rassicurazioni di Meloni e farà una gran fatica a chiudere l’iter. Si stanno autosabotando. Neppure la colla li tiene insieme”, ha concluso.(Rin)