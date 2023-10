Legge Bilancio: Caldoro (Npsi), maggioranza sia responsabile e pensare a interesse Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande forza del centrodestra, rappresentato prima dalla leadership di Silvio Berlusconi e oggi da quella di Giorgia Meloni, è avere un unico modello di azione politica. Questo comporta anche una grande responsabilità, soprattutto nella stesura della Finanziaria, perché il presidente del Consiglio deve trovare un punto di equilibrio tra la necessità di far quadrare i conti e le aspettative della coalizione, il tutto nel rispetto del programma presentato agli elettori". Lo ha detto Stefano Caldoro, presidente del Nuovo Psi, intervenendo alla convention della Dc in corso a Saint Vincent. "La maggioranza, invece, ha il compito di rafforzare l'azione governo e sostenere il presidente del Consiglio, accantonando la necessità di piantare bandierine per rispondere al proprio elettorato specifico e identitario" ha aggiunto. "Di fronte a grandi appuntamenti come la Legge di Bilancio bisogna avere la responsabilità di pensare agli interessi del Paese, anche per rispondere alle irresponsabili posizioni delle opposizioni, Movimento 5 Stelle e Pd", ha spiegato Caldoro. (Rin)