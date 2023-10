Ucraina: Isw, esercito russo ha iniziato a usare nuova versione di drone suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito russo ha iniziato a utilizzare in Ucraina una nuova versione del drone suicida Lancet, Izdelie-53, in grado di identificare autonomamente gli obiettivi. È quanto riferisce un rapporto del think tank Institute for the Study of War (Isw) con sede a Washington, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbc". Secondo gli analisti dell’Isw, il drone Izdelie-53 è dotato di un sistema di guida automatica in grado di distinguere i differenti bersagli e aumentare così il successo di un attacco. Al momento le truppe russe non starebbero utilizzando la nuova arma aerea su larga scala, ma avrebbero iniziato a testarla dallo scorso 21 ottobre per attacchi sincronizzati. Gli analisti dell’Isw ritengono tuttavia che “la capacità utile dei droni Izdeliye-53 potrebbe non essere sufficiente a danneggiare in modo significativo gli obiettivi militari più critici". (Kiu)