Legge Bilancio: Gasparri, priorità FI aumento pensioni minime e difesa immobili

20 luglio 2021

- "Forza Italia ha abolito l'Imu sulla prima casa. Forza Italia ha introdotto la cedolare secca per una tassazione ridotta degli immobili. Sono conquiste di Silvio Berlusconi e del nostro movimento. Anche per queste ragioni difendiamo gli immobili degli italiani e chiediamo una manovra che tenga conto di queste nostre priorità". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "Così come riteniamo essenziale l'aumento delle pensioni minime per i più anziani. C'è un clima di collaborazione e siamo certi che queste nostre priorità troveranno adeguato spazio nella manovra economica", conclude.(Rin)