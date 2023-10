Medio Oriente: Borghi (Iv), Centro evita radicalizzazioni destra e sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provincializzando un dramma storico per finalità interne, nel dibattito politico italiano la destra si va facendo iperisraeliana stile Netanyahu e nella sinistra è ripartito il riflesso condizionato pro Palestina a prescindere. Una politica di Centro, nel riconoscere il diritto-dovere di Israele alla propria esistenza e l'esigenza di attualizzare la politica dei due popoli in due Stati, deve saper evitare queste radicalizzazioni, che trasformano la politica in tifoseria, per contribuire alla soluzione con razionalità ed equilibrio nel nome della pace giusta". Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo Iv al Senato. (Rin)