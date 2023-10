Legge Bilancio: Pirro (M5s), su quota 103 Durigon non conosce numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo da una strampalata dichiarazione del sottosegretario Durigon che con Quota 103 ci sarebbero più di 50 mila potenziali pensionati e che questa è, dunque, una soluzione di buonsenso. È evidente che Durigon non conosce i numeri. Se avesse letto l'ultimo rapporto Inps si sarebbe accorto che a pagina 179 si parla di appena 5.125 domande accolte al 31 maggio scorso, altro che 50 mila". Lo afferma in una nota Elisa Pirro, senatrice del M5S in X commissione. "Quanto a Quota 104, ricordo al sottosegretario leghista che a parlarne non sono stati 'alcuni media', come dice lui, ma la stessa misura era contenuta nelle bozze circolate in questi giorni che al Mef qualcuno, evidentemente, ha scritto. Sulle pensioni la Lega e, più in generale, tutti i partiti della maggioranza la smettano di prendere in giro i cittadini. Non hanno abolito la legge Fornero, hanno ulteriormente peggiorato Opzione donna e inasprito l'Ape sociale. Questa Manovra tutta tasse e zero investimenti è un totale fallimento, e riporterà il Paese ai tempi della crescita zero-virgola, se non peggio. Povera Italia", conclude. (Rin)