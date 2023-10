Medio Oriente: forze israeliane, uccisi 20 membri di Hamas nel nord di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno ucciso circa 20 membri del movimento islamista palestinese Hamas, usciti da un tunnel sotterraneo nel nord della Striscia di Gaza, che avrebbero tentato di attaccare i soldati israeliani. Lo ha riferito una fonte della sicurezza israeliana all'emittente "i24 News", spiegando che "sono in corso sforzi di intelligence per preparare i soldati delle Idf ad affrontare le minacce sul terreno, come gli ingressi dei tunnel del terrore". (Res)