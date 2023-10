Legge Bilancio: Foti (Fd'I), sarà chiusa in tempi anticipata, bisogna essere seri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra verrà chiusa in tempi anche anticipati rispetto a quelli che normalmente passavano tra il licenziamento del testo in Consiglio dei ministri e l'approdo in Aula. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti intervistato dal "Corriere della Sera". "Il governo Conte - aggiunge - ci mise un mese, noi 15 giorni. Bisogna essere seri: sono stati proprio i capigruppo dei partiti di maggioranza a chiedere ai leader di portare in Aula un testo senza aprirlo ad emendamenti che non siano di aggiustamento del governo, anche per dare un segnale ai mercati in un contesto difficilissimo, con due guerre, 10 aumenti dei tassi con 13 miliardi di spesa in più sugli interessi e 20 miliardi per il superbonus", conclude.(Rin)