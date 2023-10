© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un chiosco bar è andato in fiamme nella notte sulla spiaggia di Pomezia, in provincia di Roma. L'incendio è divampato intorno alle 2 e ha interessato la parte esterna e un frigorifero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, sono in corso le indagini.(Rer)