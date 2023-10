Roma: controlli in case popolari a Tor Bella Monaca, tre denunce per furto elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli dei carabinieri negli alloggi popolari a Tor Bella Monaca. Nel corso delle verifiche sono stati censiti gli occupanti di 30 appartamenti di proprietà del Comune di Roma e destinati ad edilizia popolare. L’esito del controllo ha portato alla denuncia di tre italiani, domiciliati in altrettanti appartamenti di via dell’Archeologia, per il furto di energia elettrica: sono stati riscontrati, infatti, allacci abusivi diretti alla rete elettrica pubblica che sono stati rimossi. (Rer)