Milano: ampliati citeri per bonus trasporti per sperimentazione Maas

- Si ampliano i criteri per aderire alla sperimentazione MaaS (Mobility as a Service) e ricevere un bonus trasporti da utilizzare a Milano per i servizi di trasporto pubblico, taxi e sharing sulle piattaforme MaaS, accreditate dal Comune. Più persone potranno così presentare la domanda per ricevere fino a 40 euro al mese. Con i nuovi criteri, potranno accedere ora alla sperimentazione anche i residenti a Milano che lavorano in aziende del capoluogo o nei comuni della Città Metropolitana, con un minimo di 200 dipendenti, mentre per gli utilizzatori di auto in divieto di circolazione in Area B, potranno fare domanda anche i residenti in tutta la Città Metropolitana. La delibera approvata in Giunta aumenta anche la percentuale di contributo che passa dal 50 per cento all'80 per cento del costo sostenuto e la scadenza per l'utilizzo del bonus viene prorogata al 31 dicembre 2024, a condizione che la domanda di adesione sia presentata entro il 30 novembre 2023, fatto salvo l'esaurimento fondi. Queste nuove opzioni, che sono valide anche per coloro che si sono già iscritti, sono state rese possibili grazie ad un'autorizzazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. (segue) (Com)