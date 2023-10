Milano: ampliati citeri per bonus trasporti per sperimentazione Maas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane invece invariata la possibilità di iscriversi per studenti universitari residenti e non residenti a Milano e per categorie deboli (genitori con bambini sotto i 4 anni, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità).Il bonus, per il quale è stato complessivamente destinato un milione di euro, dovrà essere utilizzato per l'acquisto di pacchetti di mobilità esclusivamente tramite i cinque MaaS Operator aderenti alla sperimentazione (ACI Infomobility S.p.A, myCicero S.r.l., UnipolTech S.p.A., URBANNEXT SA, WeTechnology). Due saranno le tipologie di voucher: un bonus di 'iscrizione' del valore di 10 euro da utilizzare sulle piattaforme selezionate (fino ad un massimo di cinque bonus per un totale massimo 50 euro, uno per ciascun operatore), e un bonus mensile, che si annullerà a fine mese per l'importo non utilizzato nel mese di riferimento, dai 20 ai 40 euro a seconda della categoria di utente, che potrà essere speso progressivamente sulle piattaforme MaaS a cui il soggetto sperimentatore si è iscritto in precedenza. "Chiediamo a tutti coloro che partecipano o parteciperanno alla sperimentazione – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – di compilare il questionario che viene loro presentato per farci capire com'è stata la loro esperienza, in modo da offrire elementi all'Amministrazione per valutare la qualità del servizio e orientare le future scelte. Abbiamo chiesto di poter ampliare i criteri per coinvolgere più persone nella sperimentazione di un sistema che, attraverso supporti digitali, possa offrire opzioni diverse per lo spostamento, con mezzi non di proprietà". (Com)