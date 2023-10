Lavoro: ministero impegnato per recupero arretrati personale Ispettorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento all'agitazione proclamata dal personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il 30 ottobre, rende noto di aver provveduto già dal 24 ottobre scorso, a rassicurare le rappresentanze sindacali dei lavoratori sulla imminente soluzione della vicenda legata al mancato pagamento della perequazione degli stipendi per gli anni antecedenti al 2023. A tal proposito si interverrà nell'ambito del dl Manovra, in corso di conversione. Si precisa, inoltre, che, per il 2023 e gli anni a venire, il governo è già prontamente intervenuto. Le rivendicazioni odierne attengono a partite lasciate aperte dalle precedenti amministrazioni.(Rin)