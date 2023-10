Medio Oriente: Paltel, le telecomunicazioni verranno gradualmente ripristinate a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paltel, compagnia di telecomunicazioni palestinese, ha annunciato oggi che i servizi di telecomunicazione (linea fissa, mobile e Internet) nella Striscia di Gaza verranno gradualmente ripristinati. In un post su X (ex Twitter), Paltel ha dichiarato: "I nostri team tecnici si stanno occupando diligentemente dei danni all’infrastruttura di rete interna in condizioni difficili". I servizi di telecomunicazione a Gaza erano stati interrotti venerdì, 27 ottobre, poche ore prima dell'avvio dell'operazione di terra delle forze israeliane nell'enclave palestinese. (Res)