Ucraina: Isw, Guardia nazionale russa recluta ex combattenti Wagner in unità cecene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia nazionale della Federazione Russa (Rosgvardija) sta reclutando ex combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner nelle unità cecene del battaglione Akhmat impegnato nella guerra in Ucraina. È quanto riferisce un rapporto del think tank Institute for the Study of War (Isw) con sede a Washington, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbc". Secondo gli analisti dell’Isw, le forze frammentate del gruppo Wagner difficilmente torneranno ad essere un’organizzazione militare efficace. In precedenza, il capo del servizio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Ilya Yevlash, aveva riferito che mercenari Wagner sono arrivati dalla Bielorussia nell’est del Paese dopo aver rinegoziato i loro contratti con l’esercito russo. (Kiu)