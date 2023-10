Vaticano: Papa, amore di Dio e del prossimo sono inseparabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'Angelus domenicale, commenta il vangelo odierno e sottolinea che "amore di Dio e del prossimo" sono "inseparabili l'uno dall'altro". Il Pontefice cita Santa Teresa di Calcutta ed esorta: "Se a volte, guardando lei e altri santi, ci venisse da pensare che siano degli eroi inimitabili, ripensiamo a questa piccola goccia e ricordiamoci che anche noi siamo chiamati a riflettere l'amore di Dio nel mondo". "Come? Facendo il primo passo, come fa Dio con noi: senza aspettare che si muovano gli altri, senza attendere che il mondo, la società e la Chiesa cambino, senza attendere o pretendere riconoscimenti", aggiunge. A conclusione del suo discorso, il Papa chiede ai fedeli presenti: "pensando all'amore di Dio che sempre ci precede, possiamo chiederci: io sono grato al Signore, che mi ama per primo? Lo incontro ogni giorno, così da lasciarmi trasformare da Lui? E poi: cerco di riflettere il suo amore? Mi impegno, cioè, ad amare i fratelli, specialmente i più deboli, chi sbaglia, chi mi fa del male? Rimuovo dal mio cuore, con l'aiuto di Dio, le patine opache dell'egoismo, del rancore, della rigidità, dell'attaccamento alle cose, di ciò che mi impedisce di riflettere con limpidezza l'amore del Padre?", conclude Francesco. (Civ)