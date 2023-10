Energia: Ad compagnia statale ucraina Naftogaz, transito gas russo si fermerà a fine 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Naftogaz ha sottolineato nel corso dell’intervista che l’Ue sta facendo “grandi passi" nella direzione di ridurre il consumo di gas naturale, in particolare di quello russo. “Lo abbiamo già visto quest’anno. Accogliamo quindi favorevolmente queste intenzioni. L’Unione europea ha affermato chiaramente che entro il 2027 il consumo di gas russo si fermerà del tutto. Comprendiamo che sia necessario trovare altre fonti di gas”, ha affermato Chernyshov, evidenziando poi che nei depositi sotterranei dell’Ucraina sono immagazzinati 16 miliardi di metri cubi di gas. “Questo è certamente sufficiente per iniziare l’inverno e andare avanti con sicurezza. Non prevediamo importazioni, abbiamo creato una certa riserva. Se poi sarà necessario, allora si tratterà con i partner europei”, ha detto l’Ad di Naftogaz. (Kiu)