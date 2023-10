Medio Oriente: Aeronautica, volo umanitario Tel Aviv-Torino a favore di un cittadino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nelle prime ore del pomeriggio di ieri il volo umanitario effettuato da un velivolo Falcon 50 del 31esimo Stormo di Ciampino sulla tratta Tel Aviv-Torino. Lo riferisce un comunicato dell'Aeronautica militare. Il trasporto urgente è stato eseguito su specifica richiesta del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per salvare la vita di un cittadino italiano ricoverato presso l'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme. Il Falcon 50 ha imbarcato il paziente presso l'aeroporto Ben Gurion, giunto sul posto in ambulanza, ed è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle intorno alle ore 16 circa di sabato 28 ottobre. Assistito a bordo da un'equipe medica dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, oltre a un medico e un assistente sanitario dell'Aeronautica militare, il paziente è stato successivamente trasportato in ambulanza verso l’ospedale torinese. Il protocollo sanitario è stato attivato tramite un intenso lavoro di coordinamento tra l’Ufficio dei voli della presidenza del Consiglio e la sala situazioni del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo tipo di interventi a favore dei cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo. Le richieste dei voli per esigenze umanitarie sono formulate alle prefetture (in caso di cittadini dimoranti in Italia) o alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (nel Paese estero ove si trovi il cittadino in pericolo), le quali a loro volta le inoltrano alla presidenza del Consiglio dei ministri - segretariato generale - Ufficio per i voli di Stato, di governo e umanitari. (Res)