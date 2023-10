Medio Oriente: Nevi (FI), bene astensione su risoluzione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Medio Oriente "dobbiamo riconoscere alcune cose. Prima di tutto che Hamas è un'organizzazione terroristica che dobbiamo eliminare se vogliamo la pace, altrimenti succederà nuovo ciò che è avvenuto in passato, che hanno trasformato la striscia di Gaza in una base missilistica per attaccare Israele". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Agenda. "Seconda cosa - ha proseguito - Israele ha il diritto di esistere. Terza questione il riconoscimento dell'aggressione e la necessità che si liberino subito gli ostaggi israeliani. Siccome questo non c'è stato, noi abbiamo fatto non bene, ma benissimo, ad astenerci sulla risoluzione dell'Onu, come hanno fatto altri 25 paesi nel mondo". "Se le Nazioni Unite hanno voglia di svolgere un ruolo determinante, a mio avviso devono cambiare impostazione ed essere meno evanescenti su alcuni punti fondamentali. Stiamo lavorando con il ministro Tajani per evitare che una guerra contro Hamas si trasformi in una battaglia di civiltà", ha aggiunto. (segue) (Rin)