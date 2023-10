Medio Oriente: Nevi (FI), bene astensione su risoluzione Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io penso che l'Italia, da questo punto di vista, stia svolgendo un ruolo molto importante. Siamo d'accordo a costruire le condizioni per una tregua, ma non è semplice, perché mentre parliamo Israele è ancora sotto i bombardamenti continui da parte non solo di Hamas, dal Libano, dalla Siria. C'è un attacco concentrico sotto la regia iraniana che vuole che Israele scompaia dalla faccia della terra. Non devono esserci dubbi nello stare senza se e senza ma dalla parte di Israele contro il terrorismo. Altra questione è la causa palestinese, sulla quale siamo assolutamente d'accordo, non a caso il ministro Tajani e la premier hanno ribadito che l'obiettivo è due popoli, due Stati", ha concluso Nevi. (Rin)