Legge Bilancio: Nevi (FI), condividiamo impianto ma "no" a nuove tasse

- “Forza Italia condivide l’impianto generale della finanziaria, ma stiamo discutendo di alcuni dettagli – perché di questo si tratta -, molto importanti per noi, e quindi abbiamo chiesto un supplemento di istruttoria. Su tutti, la nostra tradizionale, ormai nota, e assoluta ritrosia rispetto all’introduzione di nuove tasse e balzelli”. Lo ha detto Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Agenda. “Si tratta – ha proseguito – più di balzelli che di tasse, che non incidono rispetto al meccanismo generale della manovra che prevede, almeno 17 miliardi di tasse in meno. Questa è comunque una manovra che noi abbiamo fortemente voluto, che diminuisce le tasse, avvia la riforma fiscale e stanzia più risorse per la sanità e per aiutare chi è in difficoltà, anche con interventi a supporto della famiglia e delle madri lavoratrici per incentivare la natalità, misure che abbiamo fortemente sostenuto". (segue) (Rin)