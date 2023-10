Medio Oriente: Papa, appello per cessate il fuoco, a Gaza spazio per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, lancia un nuovo appello per la pace in Terra Santa chiedendo che a Gaza possano giungere aiuti umanitari e che Hamas rilasci gli ostaggi israeliani. "Ringrazio tutti che in tanti luoghi e in diversi modi si sono uniti alla giornata di digiuno, preghiera e penitenza che abbiamo vissuto venerdì scorso implorando la pace nel mondo – dice il Pontefice –. Continuiamo a pregare per l'Ucraina, anche per la grave situazione in Palestina e Israele e per le altre regioni in guerra". Il Papa chiede che "a Gaza in particolare si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari, e siano liberati subito gli ostaggi. Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi. Cessi il fuoco!". Bergoglio parla di padre Ibrahim Faltas. "L'ho ascoltato e diceva: 'Cessate il fuoco!' – spiega il Papa –. Lui è il vicario di Terra Santa. Anche noi con padre Ibrahim diciamo 'cessate il fuoco'. Fermatevi fratelli e sorelle. La guerra è sempre una sconfitta, sempre. Sempre", ammonisce Francesco. (Civ)