Energia: Ad compagnia statale ucraina Naftogaz, transito gas russo si fermerà a fine 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chernyshov ha osservato che “l’Ucraina è al terzo posto in Europa in termini di riserve di gas”. “Dobbiamo quindi andare avanti e aumentare la nostra produzione. Vogliamo rendere i consumi efficienti. Ciò consentirà al Paese di diventare esportatore netto”, ha spiegato l’amministratore delegato di Naftogaz. “Sarò molto felice se riusciremo a raggiungere questo obiettivo nei prossimi anni. Ciò cambierà la filosofia dell’approvvigionamento di gas naturale nel continente europeo. E l’Ucraina giocherà un ruolo importante”, ha aggiunto Chernyshov. Nel frattempo tuttavia, la guerra sta continuando. “Il rafforzamento del nostro sistema di difesa aerea è una risposta affidabile per la protezione delle infrastrutture. Le nostre imprese devono lavorare, continuare la produzione e lavorazione del gas, nonché il trasporto. Quindi ci stiamo preparando, dobbiamo mobilitarci perché ci aspettiamo attacchi”, ha affermato l’amministratore delegato di Naftogaz. (Kiu)