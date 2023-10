Colombia: Paese al voto per eleggere 32 governatori e oltre mille sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia vota oggi per eleggere 32 governatori, 1.102 sindaci, 418 deputati delle assemblee dipartimentali, 12.072 consiglieri comunali e altri 6.513 membri di consigli di enti locali. Gli eletti entreranno in carica il primo gennaio 2024. I seggi sono aperti dalle 8 alle 16 (ora locale). Sono quasi 39 milioni gli aventi diritto al voto convocati alle urne. La campagna elettorale, chiusa venerdì, si è svolta in un clima piuttosto teso. Un rapporto della Missione di osservazione elettorale (Moe) ha rilevato rischi di violenza e frode in 166 comuni, di cui 83 classificati nella categoria di rischio estremo, 56 in quella ad alto rischio e 27 in quella a rischio medio. Anche l’ufficio del Difensore civico ha segnalato rischi estremi o elevati in 399 comuni. I più a rischio si concentrano in 12 dipartimenti, con in testa quelli di Bolivar, Antioquia, Chocó, Sucre e Magdalena. Il piano di sicurezza prevede il dispiegamento di 232 mila unità dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica, della Polizia nazionale, senza contare i servizi segreti e la Procura generale. (segue) (Mec)