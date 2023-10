Colombia: Paese al voto per eleggere 32 governatori e oltre mille sindaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto storico del presidente Petro non è in corsa o è in difficoltà anche nelle altre principali competizioni nel Paese. A Medellin, seconda città, è dato per favorito Federico Gutierrez, leader del partito conservatore Crediamo nella Colombia, già sindaco dal 2016 al 2020 e sfidante di Petro alle presidenziali del 2022 nella coalizione sostenuta anche dall’ex presidente Alvaro Uribe. Segue Juan Carlos Upegui, sostenuto dall’ex sindaco Daniel Quintero, indipendente con un passato nel Partito liberale che si è dimesso il 30 settembre. A Cali, la terza città, la successione al verde Jorge Ivan Ospina è una questione tra il leader civico Roberto Ortiz e l’imprenditore Alejandro Eder. (Mec)