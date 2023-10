Centrodestra: Meloni, capace di governare con realismo, concretezza e competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi decenni il centrodestra è cresciuto, si è strutturato, ha trascorso anche momenti difficili ma ha sempre saputo far dialogare al suo interno tutte le sue identità, non rinunciando a sperimentare nuove esigenze e nuove forme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della convention Dc in corso a Saint-Vincent. “Oggi il centrodestra aspira ad essere la sintesi di tutte le idee maturate nell’alveo della tradizione conservatrice e cristiano- liberale”, ha aggiunto. “È un centrodestra moderno e dinamico, che fa tesoro delle diversità ed è capace di governare con realismo, concretezza e competenza, portando avanti un programma chiaro e basato su un approccio valoriale”, ha sottolineato Meloni.(Rin)