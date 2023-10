Turchia: oggi il centenario della Repubblica, Erdogan invita i cittadini alla parata sul Bosforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia festeggia oggi il 100esimo anniversario della fondazione della Repubblica turca, proclamata ufficialmente il 29 ottobre 2023. Per celebrare il centenario, sono stati organizzati numerosi eventi, festival e marce in onore del padre fondatore della Repubblica, Mustafa Kemal Ataturk. "In questo giorno storico, in cui sperimentiamo l’entusiasmo e l’orgoglio del centenario della nostra Repubblica", vi saranno "droni, fuochi d’artificio e spettacoli con luci sul Bosforo e terremo una magnifica parata con le nostre 100 navi e aerei da guerra", ha dichiarato il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, su X (ex Twitter), invitando sul Bosforo tutti i cittadini, dai sette ai 70 anni, "con le loro bandiere" a partire dalle 16:00 ora locale (14:00 ora italiana). (segue) (Tua)